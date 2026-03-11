Vučić razgovarao sa predsednikom Emirata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom o situaciji na Bliskom istoku i posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, opasnosti od dalje eskalacije, kao i o potrebi da se očuvaju kanali dijaloga i političkog razumevanja. „Dotakli smo se i širih međunarodnih prilika, uticaja aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku