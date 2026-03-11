Zelenski otkrio kada će se održati nova runda razgovora između Ukrajine i Rusije
Danas pre 8 sati | Beta
Sjedinjene Američke Države su predložile održavanje nove runde razgovora između Ukrajine i Rusije sledeće nedelje, uz američko posredovanje, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, precizirajući da bi razgovori mogli da budu održani u Švajcarskoj ili Turskoj. „Očekujemo da će se sastanak održati sledeće nedelje. To je američki predlog, ali, da budem iskren, videćemo šta će se desiti na Bliskom istoku do tada. Sastanak bi mogao da bude u