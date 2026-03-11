SSP podnosi krivičnu prijavu protiv Zavišića zbog govora mržnje prema Hrvatima u Vojvodini

In medija
SSP podnosi krivičnu prijavu protiv Zavišića zbog govora mržnje prema Hrvatima u Vojvodini

Stranka slobode i pravde (SSP) najavila je podnošenje krivične prijave protiv potpredsednika Skupštine AP Vojvodine Nemanje Zavišića zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Kako prenosio 021.rs, ovo su najavili zbog izjave Zavišića da „možda nisu sve ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše“. Pokrajinski poslanik SSP-a Milan Vasiljević ocenio je da je ovakva izjava duboko uznemirila celu multietničku Vojvodinu. –Sad se pitaju koja d nacionalnih manjina je sledeća na meti Vučićevih neoradikala. Sve i da se Tomislav Žigmanov lično odrekao svoje nacionalne pripadnosti, stotine hiljada građana u Vojvodini iz različitih etničkih zajednica
