SSP najavio krivičnu prijavu protiv potpredsednika Skupštine Vojvodine zbog izjave o Hrvatima

Stranka slobode i pravde (SSP) najavila je podnošenje krivične prijave protiv potpredsednika Skupštine AP Vojvodine Nemanje Zavišića zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Ovo su najavili zbog izjave Zavišića da "možda nisu sve ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše". Pokrajinski poslanik SSP-a Milan Vasiljević ocenio je da je ovakva izjava duboko uznemirila celu multietničku Vojvodinu. "Sad se pitaju koja d nacionalnih manjina je sledeća na meti Vučićevih neoradikala. Sve i da se Tomislav Žigmanov lično odrekao svoje nacionalne pripadnosti, stotine hiljada građana u Vojvodini iz različitih etničkih zajednica užasnuti su ovim