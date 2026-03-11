SSP najavio krivičnu prijavu protiv potpredsednika Skupštine Vojvodine zbog izjave o Hrvatima

Radio 021 pre 15 minuta  |  021.rs
SSP najavio krivičnu prijavu protiv potpredsednika Skupštine Vojvodine zbog izjave o Hrvatima

Stranka slobode i pravde (SSP) najavila je podnošenje krivične prijave protiv potpredsednika Skupštine AP Vojvodine Nemanje Zavišića zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Ovo su najavili zbog izjave Zavišića da "možda nisu sve ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše". Pokrajinski poslanik SSP-a Milan Vasiljević ocenio je da je ovakva izjava duboko uznemirila celu multietničku Vojvodinu. "Sad se pitaju koja d nacionalnih manjina je sledeća na meti Vučićevih neoradikala. Sve i da se Tomislav Žigmanov lično odrekao svoje nacionalne pripadnosti, stotine hiljada građana u Vojvodini iz različitih etničkih zajednica užasnuti su ovim
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Sraman nastup potpredsednika Skupštine Vojvodine: Nemanja Zavišić sve Hrvate nazvao ustašama

Sraman nastup potpredsednika Skupštine Vojvodine: Nemanja Zavišić sve Hrvate nazvao ustašama

Nova pre 55 minuta
„Govor mržnje“: Fond za humanitarno pravo osudio izjavu Zavišića o Hrvatima

„Govor mržnje“: Fond za humanitarno pravo osudio izjavu Zavišića o Hrvatima

Danas pre 50 minuta
Žigmanov osuđuje izjavu potpredsednika Skupštine Vojvodine o Hrvatima: "Čitav narod dehumanizuje"

Žigmanov osuđuje izjavu potpredsednika Skupštine Vojvodine o Hrvatima: "Čitav narod dehumanizuje"

Radio 021 pre 35 minuta
Cetinski polupraznu arenu u Zagrebu želi da rasproda kao patriotski koncert. Licemerno ponašanje Tonija i njegove žene: Njihov…

Cetinski polupraznu arenu u Zagrebu želi da rasproda kao patriotski koncert. Licemerno ponašanje Tonija i njegove žene: Njihov potez razbesneo je i mnoge Hrvate.

Kurir pre 40 minuta
Predsednik DSHV upozorava: Zavišićeve reči dehumanizuju čitav narod

Predsednik DSHV upozorava: Zavišićeve reči dehumanizuju čitav narod

In medija pre 19 minuta
Zbog izjave o Hrvatima, osude i krivična prijava protiv potpredsednika Skupštine Vojvodine

Zbog izjave o Hrvatima, osude i krivična prijava protiv potpredsednika Skupštine Vojvodine

N1 Info pre 1 sat
Žigmanov (DSHV) osudio izjavu funkcionera SNS da su svi Hrvati ustaše

Žigmanov (DSHV) osudio izjavu funkcionera SNS da su svi Hrvati ustaše

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština VojvodineSSPVojvodinaustaše

Zabava, najnovije vesti »

Milijardere ima 80 zemalja i teritorija: Najbogatiji Hrvat i dalje nije Hrvat

Milijardere ima 80 zemalja i teritorija: Najbogatiji Hrvat i dalje nije Hrvat

Forbes pre 0 minuta
Goca Božinovska radila u firmi pre nego što je postala pevačica: Ovo niste znali, "otac nije hteo da pevam"

Goca Božinovska radila u firmi pre nego što je postala pevačica: Ovo niste znali, "otac nije hteo da pevam"

Blic pre 5 minuta
Nosite isti parfem svaki dan

Nosite isti parfem svaki dan

Vesti online pre 10 minuta
Usred sukoba na Bliskom istoku: Okrenuli leđa tokom dodele medalje – ruskoj zastavi!

Usred sukoba na Bliskom istoku: Okrenuli leđa tokom dodele medalje – ruskoj zastavi!

Hot sport pre 14 minuta
"Krenula sam da bežim uza zid, nisam smela da izgovorim reč raketa" Poznata Srpkinja o drami koju je doživela na Bliskom…

"Krenula sam da bežim uza zid, nisam smela da izgovorim reč raketa" Poznata Srpkinja o drami koju je doživela na Bliskom istoku: "Mama je non-stop na lekovima"

Blic pre 15 minuta