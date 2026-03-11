Litar benzina 0,03 €, režije 14 €, obrok u restoranu 4 € – Ovde su osnovni troškovi među najnižima u svetu

Kada se danas spomene Iran, prve asocijacije obično su geopolitička previranja, nafta i nuklearni sporazumi.

Ipak, iza oštrih političkih naslova krije se svakodnevica više od 90 miliona ljudi koji žive, rade i snalaze se u ekonomiji koja decenijama funkcioniše pod teškim međunarodnim sankcijama. Zemlja bogate istorije i kulture danas je dom ljudima koji su usavršili umetnost prilagođavanja. Zbog dugogodišnjih ekonomskih blokada, Iran je bio primoran da razvije takozvanu „ekonomiju otpora“, oslanjajući se na sopstvenu proizvodnju gotovo svega - od hrane do automobila.