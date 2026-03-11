Rusi bi mogli da pojačaju špijunažu posle rata! Obaveštajna služba Finske upozorava na pretnju NATO-u

Kurir pre 20 minuta  |  Beta)
Rusi bi mogli da pojačaju špijunažu posle rata! Obaveštajna služba Finske upozorava na pretnju NATO-u
Ruski obaveštajni i uticajni resursi trenutno vezani za Ukrajinu mogli bi da se koriste negde drugde posle rata, navela je Finska bezbednosno-obaveštajna služba (Supo) u svom godišnjem izveštaju, preneo je danas pariski list Mond, "Sposobnosti ruskih obaveštajnih službi u Evropi su oslabljene tokom rata, a Rusija se sprema da ih obnovi, posebno u pogledu ljudskih obaveštajnih resursa", naglasio je Supo u svom izveštaju. Finska će ostati interesantna Rusiji, kao
