NBS objavila kurs evra za 11. mart: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4108 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak jači je za 0,2 odsto i iznosi 100,7818 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,9 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,9 odsto. BONUS VIDEO: