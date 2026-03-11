NBS objavila kurs evra za 11. mart: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 26 minuta  |  Uroš Matejić
NBS objavila kurs evra za 11. mart: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4108 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak jači je za 0,2 odsto i iznosi 100,7818 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,9 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,9 odsto. BONUS VIDEO:
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,4108 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4108 dinara

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

NBS objavila kurs evra za 11. mart: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

NBS objavila kurs evra za 11. mart: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 26 minuta
Operacija uspela, pacijent mrtav (hladan)

Operacija uspela, pacijent mrtav (hladan)

Velike priče pre 41 minuta
Javni dug Srbije na kraju januara 39 milijardi evra, učešće u BDP 41,3%

Javni dug Srbije na kraju januara 39 milijardi evra, učešće u BDP 41,3%

RTV pre 2 sata
Srednji kurs dinara za evro 117,4108 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4108 dinara

RTV pre 5 sati
Balkanac se uselio u najjeftiniji stan koji je našao na oglasima! Evo koliko su mu naplatili 18 kvadrata: Žestoka polemika na…

Balkanac se uselio u najjeftiniji stan koji je našao na oglasima! Evo koliko su mu naplatili 18 kvadrata: Žestoka polemika na mrežama

Blic pre 5 sati