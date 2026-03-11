"Najveća intervencija u istoriji": Na svetsko tržište se pušta 400 miliona barela nafte iz međunarodnih rezervi

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
"Najveća intervencija u istoriji": Na svetsko tržište se pušta 400 miliona barela nafte iz međunarodnih rezervi

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) odlučila je jednoglasno da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi kako bi smanjila posledice globalnih poremećaja u snabdevanju energentima zbog rata na Bliskom istoku, izjavio je direktor te organizacije Fatih Birol.

U pitanju je najveća koordinisana intervencija na tržištu nafte u istoriji organizacije, istakao je Birol u video poruci objavljenoj na sajtu IEA. Dodao je da će tačan raspored puštanja nafte iz rezervi će biti utvrđen naknadno. Prema oceni agencije, koordinisano puštanje nafte iz strateških rezervi moglo bi da pomogne stabilizaciji tržišta i ublažavanju pritiska na cene energenata dok se ne uspostave stabilniji transportni i trgovinski tokovi. Birol je upozorio da
Ključne reči

Bliski Istoknafta

