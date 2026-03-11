Francuska zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti UN o Libanu

Zvaniči Pariz je pozvao Izrael da se uzdrži od bilo kakvih kopnenih ili dugoročnih intervencija u Libanu

PARIZ – Francuska je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Libanu, saopštilo je francusko ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Osuđujući Hezbolah zbog pridruživanja ratu i napada na Izrael, Francuska je ponudila libanskim vlastima punu podršku, navodi se u saopštenju Ke Dorseja, prenosi NBC News . Zvaniči Pariz je takođe pozvao Izrael da se uzdrži od bilo kakvih kopnenih ili dugoročnih intervencija u Libanu,prenosi Tanjug.