Popravljen sat na Trgu republike

Sat na kružnom toku na Trgu republike koji se pokvario svega nekoliko dana pošto je montiran 22. februara od juče ponovo radi. U njega su ugrađeni novi mehanizmi koji su stigli od proizvođača „Bodet” iz Francuske, a razlog kvara je mehaničko oštećenje nastalo usled delovanja vode pod visokim pritiskom, kazao je juče Marko Stojčić, glavni gradski urbanista. On je podsetio na to da su dva od ukupno četiri mehanizma sata demontirana 28. februara kako bi se utvrdio