Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Čim je represivni režim počeo da se povlači, otvorila se mreža upletenosti i vezanosti političara, kriminala i ljudi iz policije koji su sprečavali njihovo otkrivanje

(Odlomak iz knjige „San o Srbiji“ Vesne Mališić) Bilo je jasno da ozdravljenje društva može da počne samo od tih najbolnijih mesta. Ne možemo da smenjujemo Dušanku Đogo iz Upravnog odbora plivačkog društva „Partizan“, nego šefa Državne bezbednosti. Ta priča, na žalost, do danas se nije završila. Zbog blokade u republičkom parlamentu i zbog veštine i žilavosti tih ljudi, koji su uspeli da pronađu saveznike na raznim stranama, sada je pat-pozicija. Međutim, ispod