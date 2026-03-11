Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Radar pre 19 minuta  |  Vesna Mališić
Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Čim je represivni režim počeo da se povlači, otvorila se mreža upletenosti i vezanosti političara, kriminala i ljudi iz policije koji su sprečavali njihovo otkrivanje

(Odlomak iz knjige „San o Srbiji“ Vesne Mališić) Bilo je jasno da ozdravljenje društva može da počne samo od tih najbolnijih mesta. Ne možemo da smenjujemo Dušanku Đogo iz Upravnog odbora plivačkog društva „Partizan“, nego šefa Državne bezbednosti. Ta priča, na žalost, do danas se nije završila. Zbog blokade u republičkom parlamentu i zbog veštine i žilavosti tih ljudi, koji su uspeli da pronađu saveznike na raznim stranama, sada je pat-pozicija. Međutim, ispod
Otvori na radar.rs

Partizan »

Duško Ivanović o Partizanu: „To je sada potpuno drugačiji tim“

Duško Ivanović o Partizanu: „To je sada potpuno drugačiji tim“

Danas pre 24 minuta
Parker opet blistao u dresu Huventuda - umalo dabl-dabl

Parker opet blistao u dresu Huventuda - umalo dabl-dabl

B92 pre 14 minuta
Regionalna liga: Radnički ubedljivo savladao Crvenu zvezdu

Regionalna liga: Radnički ubedljivo savladao Crvenu zvezdu

Danas pre 4 sati
Ivanović: "Ovaj Partizan je drugačiji!"

Ivanović: "Ovaj Partizan je drugačiji!"

Sportske.net pre 4 sati
Ivanović strahuje od Partizana: To je potpuno drugačiji tim ...

Ivanović strahuje od Partizana: To je potpuno drugačiji tim ...

Kurir pre 5 sati
Duško Ivanović hvali Partizan, Virtus bez dva igrača: "Potpuno drugačija ekipa..."

Duško Ivanović hvali Partizan, Virtus bez dva igrača: "Potpuno drugačija ekipa..."

Nova pre 4 sati
Virtus oslabljen: Duško Ivanović svestan težine meča protiv Partizana!

Virtus oslabljen: Duško Ivanović svestan težine meča protiv Partizana!

Hot sport pre 5 sati
Partizan »

Ključne reči

Partizan

Društvo, najnovije vesti »

Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Radar pre 19 minuta
Pakao koji živimo

Pakao koji živimo

Radar pre 19 minuta
Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Radar pre 19 minuta
Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje…

Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje bore za život“

Danas pre 24 minuta
Jedna od najvećih državnih isplata za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Jedna od najvećih državnih isplata za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Danas pre 24 minuta