Pakao koji živimo

Radar pre 20 minuta  |  Biljana Willimon
Da ste čovek, ovo se ne bi desilo. Dete, koje je nakon rođenja život surovo kaznio oduzevši mu majku, s trinaest godina surovo saznaje da ima strinu i strica, koji mu glume mamu i tatu… Tom detetu, vi ste naneli najveću ranu. Vi ste mu srušili iluziju. Vi ste mu pokvarili bajku

U Boru ste. Mnogo ljudi je u maloj sali. Svaki od njih ima neki problem. Ubeđeni su da ste došli da im pomognete. I glup bi shvatio, da vas to ne dotiče, ali ne i prisutni, koje godinama sluđujete na svoj način. Umesto da ih pažljivo slušate, vi glumatate. Vaši laktovi su na stolu, kao da ste u kafani. Vrtite glavom čas levo, čas desno… Vrpoljite se na stolici. Da li vam je neudobno? Ne verujem. Za vas je sve pažljivo tapacirano. Ali, pundravci u vašoj zadnjici su
Izgubljeni u administraciji i političkim interesima

Radar pre 19 minuta
Crveni krst Vranja organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi: Poziv svim građanima da pomognu i spasu živote

Kurir pre 10 minuta
Studenti za subotu najavili mitinge u mestima gde se održavaju lokalni izbori

Danas pre 44 minuta
Oglasio se otac Asmina Durdžića. Nakon Alibabine drame sa Borom Santanom u Eliti, Mustafa poručio: "Do mame i tate..."

Blic pre 2 sata
U Boru proglašena i sedma lista za prestojeće lokalne izbore

Danas pre 4 sati
Uhapšen muškarac zbog droge: Policija pretresla kuću i stan u Negotinu, pronašli sve dokaze!

Kurir pre 8 sati
Uhapšen muškarac iz Negotina: Policija pronašla marihuanu i biljku kanabisa

Telegraf pre 8 sati
Radar pre 20 minuta
Radar pre 19 minuta
Radar pre 19 minuta
Prijava protiv odgovornih u Upravi za veterinu: „Sumnjamo na krađu skoro 14 miliona evra iz budžeta dok se napuštene životinje…

Danas pre 25 minuta
Jedna od najvećih državnih isplata za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Danas pre 25 minuta