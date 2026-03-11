Pakao koji živimo

Da ste čovek, ovo se ne bi desilo. Dete, koje je nakon rođenja život surovo kaznio oduzevši mu majku, s trinaest godina surovo saznaje da ima strinu i strica, koji mu glume mamu i tatu… Tom detetu, vi ste naneli najveću ranu. Vi ste mu srušili iluziju. Vi ste mu pokvarili bajku

U Boru ste. Mnogo ljudi je u maloj sali. Svaki od njih ima neki problem. Ubeđeni su da ste došli da im pomognete. I glup bi shvatio, da vas to ne dotiče, ali ne i prisutni, koje godinama sluđujete na svoj način. Umesto da ih pažljivo slušate, vi glumatate. Vaši laktovi su na stolu, kao da ste u kafani. Vrtite glavom čas levo, čas desno… Vrpoljite se na stolici. Da li vam je neudobno? Ne verujem. Za vas je sve pažljivo tapacirano. Ali, pundravci u vašoj zadnjici su