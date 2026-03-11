Slabosti Trampove piratske politike

Predsednik SAD juri za kratkoročnim pobedama niskog rizika i to mu zasad spektakularno dobro polazi za rukom. Glavna falinka tog pristupa je to što je Vašington potrošio poverenje saveznika, koji sada prave alternativne planove za svet u kome im Amerika nije prijatelj, nego takmac

Iako će američko-izraelska vojna intervencija u Iranu privući najveći deo pažnje kako eksperata, tako i laika u polju međunarodnih odnosa, nova dugoročna strategija SAD usmerena je na zapadnu hemisferu, a ne na Bliski istok. Iran je dokaz toga da Tramp nikada neće propustiti priliku da kapitalizuje na slabosti svojih rivala. Teheran je napadnut ne zato što je neposredna pretnja američkim ili izraelskim interesima u regionu u datom trenutku, već suprotno, zato što