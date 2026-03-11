Visoka cena liderske paranoje

U autoritarnim sistemima, nacionalni interesi i ciljevi često su u suprotnosti s uverenjima, željama i nesigurnostima ljudi na njihovom čelu. Kao što pokazuju i primeri Putina, Sija i Trampa, što je vlast koncentrisanija, to je verovatnije da će drugo odneti prevagu nad prvim

U autoritarnim sistemima, nacionalni interesi i ciljevi često su u suprotnosti s uverenjima, željama i nesigurnostima njihovih lidera. Što je vlast više centralizovana, to je verovatnije da će potonje odneti prevagu nad prethodnim. Verzije ove dinamike trenutno su na delu kako u Kini – gde su paranoidne čistke koje sprovodi predsednik Si Đinping nedavno rezultirale smenama dvojice najviših starešina Narodne oslobodilačke armije – tako i u Rusiji i Sjedinjenim