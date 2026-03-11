Borba za dominaciju nad Ormuzom; Teheran: Napadi na američke baze legitiman čin samoodbrane

RTS pre 31 minuta
Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Iran je napao raketama i dronovima više zemalja regiona, uključujući Izrael, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, dok Izrael i SAD uzvraćaju vazdušnim udarima na iranske ciljeve. Zbog opasnosti od napada zatvara se vazdušni prostor, otkazuju letovi, a plovni saobraćaj kroz Ormuski moreuz – ključnu rutu svetske trgovine naftom je ugrožen. Evropske zemlje najavljuju raspoređivanje ratnih brodova radi zaštite transporta.

Nastavlja se rat balističkim raketama i dronovima – SAD i Izrael bombarduju Iran, dok on uzvraća po zemljama u regionu na čijim teritorijama se nalaze američke baze. Iran je izveo nove raketne i dronske napade na više zemalja regiona, uključujući Izrael, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate. Prema saopštenjima vlasti u Abu Dabiju, protivvazdušna odbrana presrela je devet balističkih raketa i 35 bespilotnih letelica. Teheran je, sa druge strane, u pismu Ujedinjenim
