Iran zapretio napadima na luke u regionu ako njegove budu gađane

TEHERAN - Iranske oružane snage zapretile su danas da će gađati luke u regionu ukoliko tokom rata sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama budu napadnute iranske luke, izjavio je portparol vojske Abolfazl Šekarči.

Portparol iranskih oružanih snaga Šekarči izjavio je, prema navodima iranske državne televizije, da će sve luke u regionu biti smatrane legitimnim vojnim ciljevima ukoliko budu ugrožene iranske pomorske infrastrukture, preneo je Gardijan. "Ako naše luke i pristaništa budu ugroženi, sve luke i pristaništa u regionu biće naši legitimni ciljevi", rekao je Šekarči. On je upozorio da će iranske oružane snage sprovesti "još snažniju operaciju od one koja je do sada