Kraj za Đokovića u dublu, noćas od dva sata protiv Drejpera za četvrtfinale

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
INDIJAN VELS - Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mastersa u Indijan Velsu u dubl konkurenciji, pošto su jutros u osmini finala poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 7:6 (7:4), 7:5 za sat i 43 minuta igre.

Oba dubla su zadržala svoj servis u prvom setu, a Rinderkneš i Vašero su bili bolji posle taj-brejka rezultatom 7:4. Đoković igra noćas od dva sata protiv Drejpera u osmini finala Indijan Velsa Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće noćas od dva sata protiv Britanca Džeka Drejpera u osmini finala mastersa u Indijan Velsu. Duel Đokovića i Majhšaka planiran je kao poslednji, četvrti meč dana na stadionu broj 1 i neće početi pre dva sata posle ponoći. Pre njih
