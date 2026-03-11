Požar u autobusu u Švajcarskoj verovatno izazvao putnik koji se samozapalio

BERN - Sumnja se da je požar koji je zahvatio autobus u centru švajcarskog grada Sjetr, u kome je u utorak poginulo najmanje šest osoba, izazvao jedan od putnika koji se polio gorivom i zapalio, saopštila je danas lokalna policija.

Policija je navela da se autobus zapalio na putu u Kercersu, oko 20 kilometara od švajcarskog glavnog grada Berna, prenosi danas Rojters. Portparol lokalne policije Krista Bilman je kazala da se istražuju izveštaji da se jedna osoba polila gorivom, kao i da je prerano reći da li je incident povezan sa terorizmom. Policija je saopštila da su tri povređene osobe u kritičnom stanju prebačene u bolnicu. U požaru je povređeno ukupno pet osoba, od kojih su četvoro bili