Požar u autobusu u Švajcarskoj verovatno izazvao putnik koji se samozapalio

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Požar u autobusu u Švajcarskoj verovatno izazvao putnik koji se samozapalio

BERN - Sumnja se da je požar koji je zahvatio autobus u centru švajcarskog grada Sjetr, u kome je u utorak poginulo najmanje šest osoba, izazvao jedan od putnika koji se polio gorivom i zapalio, saopštila je danas lokalna policija.

Policija je navela da se autobus zapalio na putu u Kercersu, oko 20 kilometara od švajcarskog glavnog grada Berna, prenosi danas Rojters. Portparol lokalne policije Krista Bilman je kazala da se istražuju izveštaji da se jedna osoba polila gorivom, kao i da je prerano reći da li je incident povezan sa terorizmom. Policija je saopštila da su tri povređene osobe u kritičnom stanju prebačene u bolnicu. U požaru je povređeno ukupno pet osoba, od kojih su četvoro bili
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Najmanje šest osoba poginulo u požaru u autobusu u Švajcarskoj, sumnja se da ga je izazvao putnik koji se samozapalio

Najmanje šest osoba poginulo u požaru u autobusu u Švajcarskoj, sumnja se da ga je izazvao putnik koji se samozapalio

N1 Info pre 3 minuta
VIDEO: Muškarac se zapalio u autobusu u Švajcarskoj, šestoro ljudi stradalo

VIDEO: Muškarac se zapalio u autobusu u Švajcarskoj, šestoro ljudi stradalo

Radio 021 pre 4 minuta
Požar u autobusu u Švajcarskoj verovatno izazvao putnik: Sumnja se da je zapalio sebe, poginulo najmanje šest osoba

Požar u autobusu u Švajcarskoj verovatno izazvao putnik: Sumnja se da je zapalio sebe, poginulo najmanje šest osoba

Euronews pre 24 minuta
(Video) Putnik se živ zapalio u autobusu?! Plamen gutao sve pred sobom, najmanje šestoro mrtvih: Jezivi detalji užasa u…

(Video) Putnik se živ zapalio u autobusu?! Plamen gutao sve pred sobom, najmanje šestoro mrtvih: Jezivi detalji užasa u Švajcarskoj

Blic pre 7 sati
(Foto) Najmanje šest mrtvih i pet povređenih: Tragedija u Švajcarskoj, zapalio se autobus, požar podmetnut?!

(Foto) Najmanje šest mrtvih i pet povređenih: Tragedija u Švajcarskoj, zapalio se autobus, požar podmetnut?!

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rojterspožar

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, Teheran poziva zemlje regiona da otkriju položaje američkih i izraelskih…

BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, Teheran poziva zemlje regiona da otkriju položaje američkih i izraelskih snaga

Insajder pre 4 minuta
Ljudi u Iranu zarobljeni između bombi i režima: Nade u brzu promenu vlasti blede, strahovi od dalje eskalacije rastu

Ljudi u Iranu zarobljeni između bombi i režima: Nade u brzu promenu vlasti blede, strahovi od dalje eskalacije rastu

Danas pre 4 minuta
Zelenski: Sukob na Bliskom istoku može uskoro da preraste u svetski rat

Zelenski: Sukob na Bliskom istoku može uskoro da preraste u svetski rat

RTV pre 4 minuta
Najmanje šest osoba poginulo u požaru u autobusu u Švajcarskoj, sumnja se da ga je izazvao putnik koji se samozapalio

Najmanje šest osoba poginulo u požaru u autobusu u Švajcarskoj, sumnja se da ga je izazvao putnik koji se samozapalio

N1 Info pre 3 minuta
New York Times: Trump je podcijenio iranski odgovor

New York Times: Trump je podcijenio iranski odgovor

SEEbiz pre 2 minuta