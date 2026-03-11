Danas dve decenije od smrti Slobodana Miloševića

Danas dve decenije od smrti Slobodana Miloševića

Slobodan Milošević, centralna ličnost srpske politike poslednje decenije 20. veka, dugogodišnji predsednik Srbije i potom Savezne Republike Jugoslavije, umro je pre 20 godina, 11. marta 2006. u pritvorskoj jedinici Tribunala za bivšu Jugoslaviju u Ševeningenu, u Hagu.

U sam vrh političkog života u Srbiji dospeo je maja 1986. kada je izbio na čelnu poziciju partije, Saveza komunista, u svojstvu predsednika Predsedništva Centralnog komiteta partije, da bi neprikosnovena prva ličnost Srbije postao posle Osme sednice CK SK Srbije 23/24. septembra naredne 1987. godine. Prethodno, posle posete Kosovu aprila te godine, kada je nastojao da pomogne smirivanju prilika na Kosovu i Metohiji, zapaženo je njegovo obraćanje u Kosovu Polju.
