"Recite mi da to nije istina", Đani u šoku nakon vesti o tragediji u porodici Darka Lazića, jedva izustio...

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs
Folker Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa ostali su u šoku kada su čuli da je rođeni brat Darka Lazića, Dragan Lazić, stradao u saobraćajnoj nesreći. - Molim? To nije tačno… Je l’ ste sigurni? - rekao je Đani zabrinuto i dodao: - Molim vas, recite mi da to nije istina - izgovorio je Đani u neverici, nadajući se da je u pitanju greška. Kada su dobili potvrdu da je vest nažalost tačna, pevač je jedva rekao: - Velika tragedija… velika tuga. Ne mogu ni da
(Foto) Ispred kuće Darka Lazića: Veliki broj ljudi se okupio, bila hitna pomoć, ovaj kolega došao da bude uz neutešnog brata…

Kurir pre 9 minuta
Kurir pre 9 minuta
U saobraćajnoj nesreći kod Šapca poginuo brat pevača Darka Lazića

Ozon pre 14 minuta
Kurir pre 18 minuta
Žena iz automobila koji je isekao put bratu Darka Lazića hitno primljena u bolnicu: Dragan umro u kolima Hitne

Telegraf pre 9 minuta
Hitna pomoć doletela ispred porodične kuće Darka Lazić u Brestaču

Telegraf pre 19 minuta
Najnoviji detalji tragedije: Sumnja se da je ovako došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Večernje novosti pre 19 minuta
Darko Lazić

Uhapšen diler u centru Beograda, policija upala u stan i pronašla 2,5 kg marihuane: Evo šta su još otkrili

Blic pre 19 minuta
Kurir pre 9 minuta
Kurir pre 9 minuta
U saobraćajnoj nesreći kod Šapca poginuo brat pevača Darka Lazića

Ozon pre 14 minuta
Odbijen pritvor za uhapšene iz OŠ "Prva vojvođanska brigada", određena samo mera zabrane

Newsmax Balkans pre 19 minuta