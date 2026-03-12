Na današnji dan, 12. mart

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 12. mart

Danas je četvrtak, 12. mart. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

641 - Kineska princeza Ven Čeng udala se za vladara Tibeta, na osnovu čega je docnije Kina polagala pravo na suverenitet nad tom teritorijom. 1507 - Kao najamnik kralja od Navare poginuo je Čezare Bordžija, zbačeni vojvoda od Romanje, vanbračni sin pape Aleksandra VI. Pošto je 1492. izabran za poglavara rimokatoličke crkve, Aleksandar VI ga je postavio za arhiepiskopa Venecije, potom za kardinala, ali je Čezare napustio visoki sveštenički čin oženivši se sestrom
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Na današnji dan, 12. mart

Na današnji dan, 12. mart

Šabačke novosti pre 6 minuta
Vremeplov: Rođen srpski vojvoda Stepan-Stepa Stepanović

Vremeplov: Rođen srpski vojvoda Stepan-Stepa Stepanović

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TibetKina

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan pre 23 godine ubijen Zoran Đinđić

Na današnji dan pre 23 godine ubijen Zoran Đinđić

RTV pre 16 minuta
Može li Bliski istok da ugrozi pregovore o kupovini NIS-a

Može li Bliski istok da ugrozi pregovore o kupovini NIS-a

Bloomberg Adria pre 56 minuta
(Video) Ulice u Srbiji su zbog ovoga pune policije! Pogledajte ove jezive snimke, ima i dece: "Samo zamislite da neko padne na…

(Video) Ulice u Srbiji su zbog ovoga pune policije! Pogledajte ove jezive snimke, ima i dece: "Samo zamislite da neko padne na beton sa četvrtog sprata. To vam je isto"

Blic pre 56 minuta
(Foto) "Hrvatski policajci su obrisali blatnjave ruke o našu zastavu" Danijel želi da živi na teritoriji koju neće ni Srbija…

(Foto) "Hrvatski policajci su obrisali blatnjave ruke o našu zastavu" Danijel želi da živi na teritoriji koju neće ni Srbija, ni Hrvatska, ali ima tu mnogo problema

Blic pre 16 minuta
Na današnji dan, 12. mart

Na današnji dan, 12. mart

Šabačke novosti pre 6 minuta