"Ovo nisu normalna vremena"

B92 pre 2 sata
Košarkaši Makabija u petak od 20.30 igraće protiv Olimpije u Milanu, u 31. kolu Evrolige, jedan od najvažnijih mečeva dosadašnjeg dela sezone.

Ekipa Odeda Kataša trenutno ima skor 15-14 i zauzimaju 13. mesto na tabeli, dok je Milano 12. sa učinkom 15-15, pa se radi o direktnom duelu dve ekipe koje se bore za plasman u plej-in fazu. Kapiten Makabija Džon Dibartolomeo istakao je da ekipa pokušava da zadrži fokus na terenu uprkos okolnostima i ratu koji se vodi na Bliskom istoku. "Ovo nisu normalna vremena i nije uobičajeno da usred sezone budemo toliko dugo bez utakmice. Vratili smo se radu, iako ima mnogo
