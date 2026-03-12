Košarkaši Makabija u petak od 20.30 igraće protiv Olimpije u Milanu, u 31. kolu Evrolige, jedan od najvažnijih mečeva dosadašnjeg dela sezone.

Ekipa Odeda Kataša trenutno ima skor 15-14 i zauzimaju 13. mesto na tabeli, dok je Milano 12. sa učinkom 15-15, pa se radi o direktnom duelu dve ekipe koje se bore za plasman u plej-in fazu. Kapiten Makabija Džon Dibartolomeo istakao je da ekipa pokušava da zadrži fokus na terenu uprkos okolnostima i ratu koji se vodi na Bliskom istoku. "Ovo nisu normalna vremena i nije uobičajeno da usred sezone budemo toliko dugo bez utakmice. Vratili smo se radu, iako ima mnogo