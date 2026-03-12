Darko Lazić saopštio kada će biti sahrana njegovog brata: Pevač neutešan, ne odvaja se od stvari preminulog Dragana

Dragan Lazić, brat poznatog pevača Darka Lazića, tragično je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Porodična kuća u Brestaču je puna rodbine i prijatelja koji dolaze da izjave saučešće. Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, tragično je nastradao juče u saobraćajnoj nesreći u blizini Šapca u opštini Vladimirci. U porodičnom domu u Brestaču ne prestaje da pristiže narod kako bi ožalošćenima izjavili saučešće- Darko Lazić je neutešan i ne može da se pomiri sa činjenicom da je ostao bez brata i da mu sada priprema poslednji ispraćaj. Kako je pevač saopštio,