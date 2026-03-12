Rusi umešali prste, Amerika u panici Putin daje tajne savete Iranu, Bliski istok gori, nova eskalacija je sve bliža

Ukrajina je poslala stručnjake u Zaliv i razvila povoljne dronove presretače protiv 'šahed' dronova.

Saradnja Rusije i Irana u oblasti dronova može dodatno destabilizovati Bliski istok. Zapadni obaveštajni izvori tvrde da Rusija pruža Iranu konkretne savete o upotrebi dronova, zasnovane na iskustvima iz rata u Ukrajini. Ovi saveti, kako se navodi, uključuju taktike za napade na američke objekte u zemljama Zaliva. I dok Kremlj ćuti, Bela kuća umanjuje značaj ovih tvrdnji, a Ukrajina aktivno reaguje. Saradnja Rusije i Irana u oblasti dronova mogla bi dodatno