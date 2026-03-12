CNN: Rusija daje Iranu savete kako da koristi dronove na osnovu iskustva iz Ukrajine

Rusija pruža Iranu konkretne taktičke savete o upotrebi dronova na osnovu svog iskustva u ratu u Ukrajini, a za gađanje američkih objekata u zemljama Zaliva, izjavio je danas zapadni obaveštajni izvor za američku televizijsku mrežu Si En En (CNN), bez preciziranja tačne prirode tog saveta.

Međutim, Rusija je koristila dronova Šahed u Ukrajini, leteći u grupama i redovno menjajući kurs kako bi izbegli protivvazdušnu odbranu. Do sada se ruska pomoć uglavnom fokusirala na opštu podršku, ali sada uključuje konkretnije taktičke savete. Kremlj se nije oglasio o tom pitanju, dok je Bela kuća umanjila značaj te informacije, navodi CNN. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je „Rusija počela da podržava iranski režim dronovima“ i