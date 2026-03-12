Sloba i Jelena Radanović stigli u Brestač: Došli da pruže podršku Darku Laziću u najtežim trenucima (video)

Blic pre 2 sata
Sloba i Jelena Radanović stigli u Brestač: Došli da pruže podršku Darku Laziću u najtežim trenucima (video)

Dragan Lazić, brat Darka, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 32. godini vozeći motor Aleksandra Prijović je u suzama napustila kuću nakon što je tešila Darka Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović stigli su u Brestač kako bi izjavili saučešće Darku Laziću čiji je brat danas tragično stradao.

Oni su u kasnim večernjim satima došli u porodičnu kuću gde su se okupili prijatelji porodice Lazić, među kojima su mnoga poznata imena sa estrade. Sloba i Jelena su izjavili saučešće porodici i pružili reči podrške Darku koji je van sebe od bola zbog smrti brata. Aleksandra Prijović je, podsetimo, kuću Darka Lazića napustila u suzama. Ona je grlila Darka i tešila ga, a potom se i sama slomila od bola zbog velikog gubitka njenog kolege i prijatelja. Darko je jedva,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ogromna tuga! Dragan Lazić je iza sebe ostavio suprugu i ćerke: Tragično stradao u 32. godini

Ogromna tuga! Dragan Lazić je iza sebe ostavio suprugu i ćerke: Tragično stradao u 32. godini

Telegraf pre 2 sata
Branka traži da vidi telo stradalog sina Majka Darka Lazića van sebe od bola: Bolne scene u Brestaču

Branka traži da vidi telo stradalog sina Majka Darka Lazića van sebe od bola: Bolne scene u Brestaču

Blic pre 2 sata
(Video) Aleksandra Prijović teši Darka Lazića: Potresne scene u Brestaču, grli ga i izjavljuje saučešće

(Video) Aleksandra Prijović teši Darka Lazića: Potresne scene u Brestaču, grli ga i izjavljuje saučešće

Blic pre 3 sata
Na drugom kraju sveta saznala za smrt kuma Andreana Čekić slomljena zbog pogibije brata Darka Lazića: "Moje misli su uz njih"…

Na drugom kraju sveta saznala za smrt kuma Andreana Čekić slomljena zbog pogibije brata Darka Lazića: "Moje misli su uz njih"

Blic pre 3 sata
(Video) Aleksandra Prijović u suzama napustila kuću Lazića, skrhana bolom zbog pogibije Darkovog brata Dragana

(Video) Aleksandra Prijović u suzama napustila kuću Lazića, skrhana bolom zbog pogibije Darkovog brata Dragana

Blic pre 3 sata
(Video) "Izgubio sam pola sebe, pola svog srca" Darko Lazić kroz jecaje o smrti brata: "Jako mi je teško"

(Video) "Izgubio sam pola sebe, pola svog srca" Darko Lazić kroz jecaje o smrti brata: "Jako mi je teško"

Blic pre 4 sati
Darkove kolege došle u njegov dom u Brestaču: Nadica Ademov stigla sa mužem, tu je i Sloba Vasić sa ženom: Izjavljuju saučešće…

Darkove kolege došle u njegov dom u Brestaču: Nadica Ademov stigla sa mužem, tu je i Sloba Vasić sa ženom: Izjavljuju saučešće porodici Lazić nakon Draganove pogibije (video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandra PrijovićDarko LazićAleksandar PrijovićSloba Radanović

Najnovije vesti »

Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Kurir pre 11 minuta
Rat na Bliskom istoku trese tržište! Svet u strahu od nove krize, sprema se radikalan potez: Ovo nije viđeno od početka rata u…

Rat na Bliskom istoku trese tržište! Svet u strahu od nove krize, sprema se radikalan potez: Ovo nije viđeno od početka rata u Ukrajini!

Kurir pre 16 minuta
UŽIVO: Novak za prvo četvrtfinale Indijan Velsa od 2016.

UŽIVO: Novak za prvo četvrtfinale Indijan Velsa od 2016.

Sport klub pre 26 minuta
Đoković - Drejper, uživo: Novak igra protiv aktuelnog šampiona za četvrtfinale Indijan Velsa

Đoković - Drejper, uživo: Novak igra protiv aktuelnog šampiona za četvrtfinale Indijan Velsa

Mondo pre 26 minuta
Skandal na terenu prvaka Lige šampiona, fudbaler napao dečaka: "Nasmejao mi se, rekao nešto na francuskom"

Skandal na terenu prvaka Lige šampiona, fudbaler napao dečaka: "Nasmejao mi se, rekao nešto na francuskom"

Mondo pre 26 minuta