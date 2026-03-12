Sloba i Jelena Radanović stigli u Brestač: Došli da pruže podršku Darku Laziću u najtežim trenucima (video)

Dragan Lazić, brat Darka, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 32. godini vozeći motor Aleksandra Prijović je u suzama napustila kuću nakon što je tešila Darka Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović stigli su u Brestač kako bi izjavili saučešće Darku Laziću čiji je brat danas tragično stradao.

Oni su u kasnim večernjim satima došli u porodičnu kuću gde su se okupili prijatelji porodice Lazić, među kojima su mnoga poznata imena sa estrade. Sloba i Jelena su izjavili saučešće porodici i pružili reči podrške Darku koji je van sebe od bola zbog smrti brata. Aleksandra Prijović je, podsetimo, kuću Darka Lazića napustila u suzama. Ona je grlila Darka i tešila ga, a potom se i sama slomila od bola zbog velikog gubitka njenog kolege i prijatelja. Darko je jedva,