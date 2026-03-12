Najmanje 40 crnogorskih pomoraca u regionu Ormuskog moreuza

Putem platforme za hitnu registraciju do sada se prijavilo 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u regionu Ormuskog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva, saopštili su iz Ministarstva pomorstva, dodavši da njihova bezbednost predstavlja apsolutni prioritet.

Iz tog resora su poručili da je platforma pokrenuta radi pravovremenog prikupljanja informacija i održavanja kontakta s mornari koji se nalaze u potencijalno ugroženim područjima, prenose Vijesti. „Prema raspoloživim podacima koje smo dobili i od brodarskih kompanija i agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, na brodovima kompanije MSC nalazi se 21 član posade na teretnim brodovima i sedam naših pomoraca na putničkom brodu u luci Dubai, dok se na