Crnogorski pomorci zarobljeni u grotlu rata! Hitno se oglasilo Ministarstvo: "Prema podacima koje smo dobili..."

Blic pre 4 sati
Crnogorski pomorci zarobljeni u grotlu rata! Hitno se oglasilo Ministarstvo: "Prema podacima koje smo dobili..."
Postoji mogućnost da neki pomorci nisu registrovani na platformi, pa se informacije stalno ažuriraju Bezbednost crnogorskih pomoraca je proglašena apsolutnim prioritetom ministarstva Ministarstvo pomorstva Crne Gore saopštilo je danas da se putem platforme za hitnu registraciju do sada prijavilo 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u rejonu Ormuskog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva, i istaklo da je njihova bezbednost apsolutni prioritet. Iz crnogorskog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Najmanje 40 crnogorskih pomoraca u regionu Ormuskog moreuza

Najmanje 40 crnogorskih pomoraca u regionu Ormuskog moreuza

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gora

Svet, najnovije vesti »

Rat na Bliskom istoku trese tržište! Svet u strahu od nove krize, sprema se radikalan potez: Ovo nije viđeno od početka rata u…

Rat na Bliskom istoku trese tržište! Svet u strahu od nove krize, sprema se radikalan potez: Ovo nije viđeno od početka rata u Ukrajini!

Kurir pre 16 minuta
Portugalska obaveštajna služba upozorila na globalnu hakersku kampanju

Portugalska obaveštajna služba upozorila na globalnu hakersku kampanju

Politika pre 11 minuta
Portret vredan 30 miliona Italija kupila retku umetninu Karavađa nakon jednogodišnjih pregovora (foto)

Portret vredan 30 miliona Italija kupila retku umetninu Karavađa nakon jednogodišnjih pregovora (foto)

Kurir pre 1 sat
Iran negira Trampove tvrdnje da planira atentat na njega

Iran negira Trampove tvrdnje da planira atentat na njega

Politika pre 1 sat
U napadima Izraela na Liban poginulo 634 ljudi, skoro stotinu dece

U napadima Izraela na Liban poginulo 634 ljudi, skoro stotinu dece

Politika pre 46 minuta