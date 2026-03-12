TV najava: Insajder debata - Metak koji je promenio istoriju Srbije

Insajder pre 54 minuta
TV najava: Insajder debata - Metak koji je promenio istoriju Srbije

– Da li je ubistvo premijera Zorana Đinđića zaustavilo i modernizaciju Srbije ili smo od nje odustali? Voditelj: Vojislav Stevanović i gosti: Senka Vlatković Odavić, prof. dr Čedomir Ćupić i prof. dr Aleksandar Baucal. Četvrtak u 20:30 na Insajder TV.

12. mart 2003. – datum koji je promenio istoriju Srbije. U njemu je Vlada Zorana Đinđića trebalo da predstavi reformu obrazovanja kao deo plana izlaska iz mračnih devedesetih i promenu sistema poremećenih vrednosti. Umesto toga na vratima zgrade Vlade u sred bela dana, premijer je ubijen. Dvadeset i tri godine kasnije pitanje je da li je ubistvom Zorana Đinđića zaustavljena modernizacija Srbije – ili smo od nje sami odustali? Da li je Srbija nastavila reforme ili
"Čini se da je sve propušteno... Da je živ, Srbija bi bila prihvatljivija za život": Nišlije šetnjom odaju poštu Zoranu Đinđiću

(Video) Položeni venci na mestu ubistva Đinđića: Najpre Macut sa sadašnjim, potom Živković sa bivšim ministrima

Delegacije DS-a, SSP-a i građani, kao i bivši premijer Zoran Živković odali poštu na grobu Zorana Đinđića

Na ulazu u Vladu gde je ubijen Đinđić venac položio premijer Macut i ministri

"Da je živ, Srbija bi bila prihvatljivija za život": Nišlije šetnjom odaju poštu Zoranu Đinđiću

Delegacija Stranke slobode i pravde odala poštu ubijenom premijeru

Pomen premijeru Zoranu Đinđiću: Građani, simpatizeri i stranačke kolege odaju poštu na groblju, Macut sa ministrima položio vence na mestu gde je ubijen (foto)

Omladina Novog DSS-a zamolila patrijarha i vrh SPC za veće angažovanje po pitanju Kosova

„S ljubavlju“ od Šešeljevih pionira

Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća

"Čini se da je sve propušteno... Da je živ, Srbija bi bila prihvatljivija za život": Nišlije šetnjom odaju poštu Zoranu Đinđiću

(Foto) Čudo u Srbiji nakon požara! Buktinja progutala dom, a onda su vatrogasci iz pepela izvukli netaknutu ikonu Isusa Hrista

