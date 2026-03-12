TV najava: Insajder debata - Metak koji je promenio istoriju Srbije

– Da li je ubistvo premijera Zorana Đinđića zaustavilo i modernizaciju Srbije ili smo od nje odustali? Voditelj: Vojislav Stevanović i gosti: Senka Vlatković Odavić, prof. dr Čedomir Ćupić i prof. dr Aleksandar Baucal. Četvrtak u 20:30 na Insajder TV.

12. mart 2003. – datum koji je promenio istoriju Srbije. U njemu je Vlada Zorana Đinđića trebalo da predstavi reformu obrazovanja kao deo plana izlaska iz mračnih devedesetih i promenu sistema poremećenih vrednosti. Umesto toga na vratima zgrade Vlade u sred bela dana, premijer je ubijen. Dvadeset i tri godine kasnije pitanje je da li je ubistvom Zorana Đinđića zaustavljena modernizacija Srbije – ili smo od nje sami odustali? Da li je Srbija nastavila reforme ili