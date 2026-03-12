Danas se navršavaju 23 godine od ubistva premijera Zorana Đinđića

U Srbiji će danas komemorativnim skupovima biti obeležena 23. godišnjica ubistva premijera i nekadašnjeg lidera Demokratske stranke (DS) Zorana Đinđića u atentatu u dvorištu Vlade u centru Beograda.Državna ceremonija odavanja počasti počeće u 10.30 u dvorištu Vlade Srbije u Beogradu, na gde će premijer Đuro Macut s ministrima položiti vence na mestu na kom je Đinđić ubijen 12. marta 2003. godine hicima iz snajpera. Godišnjicu ubistva Zorana Đinđića obeležiće i DS