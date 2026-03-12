BLOG UŽIVO Iran napada tankere u Ormuskom moreuzu, cena nafte prešla 100 dolara, oštećena zgrada u Dubaiju nakon napada

Nova pre 3 minuta
Na trinaesti dan rata sukob na Bliskom istoku dodatno se širi i poprima globalne posledice. Iran je pojačao napade na komercijalne brodove u Persijskom zalivu, a među metama su se našla i dva tankera pogođena u iračkim vodama. Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih naftnih ruta, pretvara se u ključno žarište sukoba, dok Sjedinjene Američke Države upozoravaju civile da izbegavaju luke u tom području.

Istovremeno, cena nafte je ponovo probila granicu od 100 dolara po barelu uprkos istorijskoj odluci 32 zemlje članice Međunarodne agencije za energiju da iz strateških rezervi oslobode 400 miliona barela nafte. Dok Izrael i Iran nastavljaju razmenu napada širom regiona – od Teherana i Libana do Zaliva – političke poruke iz Vašingtona i Teherana dodatno komplikuju ionako napetu situaciju. Pratite najnovija dešavanja na Nova.rs. Izraelska vojska saopštila je da je
Tramp: Odluka da se na tržište puste rezerve nafte značajno će smanjiti cenu tog energenta

Naftni tankeri napadnuti kod Iraka

Bitcoin slabi dok nafta ponovo skače iznad 100 dolara zbog rata sa Iranom

Tramp: Odluka da se na tržište puste rezerve nafte značajno će smanjiti cenu tog energenta

Evropski indeksi u padu, cene nafte i gasa rastu, strah na tržištu energenata

Brodovi u plamenu na Bliskom istoku, novi skok cene nafte

(BLOG) Ormuski moreuz postao bojno polje: Cena nafte ponovo prešla 100 dolara, dronovima gađan aerodrom u Kuvajtu

Udovica Čarlija Kirka imenovana u Upravni odbor Američke ratne Akademije

UNESKO: Američki i izraelski udari na Iran oštetili najmanje četiri istorijske znamenitosti

Makron pozvao Izrael da odustane od kopnene ofanzive u Libanu

Veštačka inteligencija već odlučuje o životu i smrti: Pentagon traži "ubojite mašine", tech giganti odbijaju kontrolu

Tramp imenovao udovicu Čarlija Kirka u upravni odbor Američke ratne akademije

