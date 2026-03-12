Međunarodna agencija za energiju: Rat na Bliskom istoku izazvao najveći poremećaj u snabdevanju naftom u istoriji tržišta

Rat na Bliskom istoku stvara najveći poremećaj u snabdevanju u istoriji tržišta nafte, jer su protoci od oko 20 miliona barela sirove nafte i proizvoda dnevno kroz Ormuski moreuz drastično smanjeni, saopštila je danas Međunarodna agencija za energiju (IAE).

Sa ograničenim kapacitetom dostupnim za zaobilaženje ključnog plovnog puta i punjenjem skladišta, zemlje Zaliva su smanjile svoju kombinovanu proizvodnju nafte za najmanje 10 miliona barela dnevno, objavila je IEA u svom mesečnom izveštaju o tržištu nafte čije izvode navodi portal oliprice.com. "U odsustvu brzog obnavljanja brodarskih protoka, gubici u snabdevanju će se povećati“, ocenila je je agencija, nakon što je juče objavila dosad najveće koordinirano