BLOG UŽIVO Prva poruka novog vrhovnog vođe Irana: Izrael tvrdi da je pogodio iranski kompleks za razvoj nuklearnog oružja

Nova pre 1 sat
BLOG UŽIVO Prva poruka novog vrhovnog vođe Irana: Izrael tvrdi da je pogodio iranski kompleks za razvoj nuklearnog oružja

Na trinaesti dan rata sukob na Bliskom istoku dodatno se širi i poprima globalne posledice. Iran je pojačao napade na komercijalne brodove u Persijskom zalivu, a među metama su se našla i dva tankera pogođena u iračkim vodama. Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih naftnih ruta, pretvara se u ključno žarište sukoba, dok Sjedinjene Američke Države upozoravaju civile da izbegavaju luke u tom području.

Istovremeno, cena nafte je ponovo probila granicu od 100 dolara po barelu uprkos istorijskoj odluci 32 zemlje članice Međunarodne agencije za energiju da iz strateških rezervi oslobode 400 miliona barela nafte. Dok Izrael i Iran nastavljaju razmenu napada širom regiona – od Teherana i Libana do Zaliva – političke poruke iz Vašingtona i Teherana dodatno komplikuju ionako napetu situaciju. Pratite najnovija dešavanja na Nova.rs. Grupa Hezbolah saopštila je da su
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Cena struje u Srbiji otporna na sukobe na Bliskom istoku

Cena struje u Srbiji otporna na sukobe na Bliskom istoku

Politika pre 31 minuta
Francuska privremeno ograničava profitne marže na gorivo: distributeri pristali na smanjenje cena

Francuska privremeno ograničava profitne marže na gorivo: distributeri pristali na smanjenje cena

Telegraf pre 40 minuta
(BLOG) Šta je poručio vrhovni vođa Irana u prvom obraćanju naciji dok Izrael tvrdi da je pogodio kompleks za razvoj nuklearnog…

(BLOG) Šta je poručio vrhovni vođa Irana u prvom obraćanju naciji dok Izrael tvrdi da je pogodio kompleks za razvoj nuklearnog oružja

N1 Info pre 2 sata
Prvo obraćanje novog vrhovnog vođe Irana: Zločin protiv čovečnosti i protiv dece neće biti ignorisani

Prvo obraćanje novog vrhovnog vođe Irana: Zločin protiv čovečnosti i protiv dece neće biti ignorisani

Euronews pre 2 sata
Američka Ratna mornarica dobija novi zadatak: "To će se desiti uskoro, ali ne može sada, jednostavno nismo spremni"

Američka Ratna mornarica dobija novi zadatak: "To će se desiti uskoro, ali ne može sada, jednostavno nismo spremni"

Kurir pre 2 sata
Bitkoin zadržava stabilnost iznad 60.000 evra

Bitkoin zadržava stabilnost iznad 60.000 evra

Politika pre 1 sat
Francuski distributeri goriva pristali na ograničenje profita zbog visokih cena nafte

Francuski distributeri goriva pristali na ograničenje profita zbog visokih cena nafte

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokHezbolahCena nafteVašingtonTeheranLufthansaBela kućaNemačkaDonald TrampDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

IMO saziva hitan sastanak o bezbednosti plovidbe u Ormuskom moreuzu

IMO saziva hitan sastanak o bezbednosti plovidbe u Ormuskom moreuzu

RTV pre 11 minuta
Države EU imaju različite ideje kako da obuzdaju cenu goriva

Države EU imaju različite ideje kako da obuzdaju cenu goriva

Forbes pre 16 minuta
Evrostat: U EU je smanjena cena poljoprivrednih proizvoda za 1,9 odsto međugodišnje

Evrostat: U EU je smanjena cena poljoprivrednih proizvoda za 1,9 odsto međugodišnje

RTV pre 16 minuta
Izrael: Ubijen komandant iranske jedinice Imam Husein u Libanu

Izrael: Ubijen komandant iranske jedinice Imam Husein u Libanu

RTV pre 16 minuta
Moskva stala uz Havanu: Lavrov osudio pritisak Vašingtona na Kubu

Moskva stala uz Havanu: Lavrov osudio pritisak Vašingtona na Kubu

Sputnik pre 26 minuta