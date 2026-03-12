BLOG UŽIVO Prva poruka novog vrhovnog vođe Irana: Izrael tvrdi da je pogodio iranski kompleks za razvoj nuklearnog oružja

Na trinaesti dan rata sukob na Bliskom istoku dodatno se širi i poprima globalne posledice. Iran je pojačao napade na komercijalne brodove u Persijskom zalivu, a među metama su se našla i dva tankera pogođena u iračkim vodama. Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih naftnih ruta, pretvara se u ključno žarište sukoba, dok Sjedinjene Američke Države upozoravaju civile da izbegavaju luke u tom području.

Istovremeno, cena nafte je ponovo probila granicu od 100 dolara po barelu uprkos istorijskoj odluci 32 zemlje članice Međunarodne agencije za energiju da iz strateških rezervi oslobode 400 miliona barela nafte. Dok Izrael i Iran nastavljaju razmenu napada širom regiona – od Teherana i Libana do Zaliva – političke poruke iz Vašingtona i Teherana dodatno komplikuju ionako napetu situaciju. Pratite najnovija dešavanja na Nova.rs. Grupa Hezbolah saopštila je da su