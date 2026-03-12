Britanska ambasada poklonila Kosovskoj policiji dva vozila i 16 dronova

Nova pre 3 sata
Britanska ambasada poklonila Kosovskoj policiji dva vozila i 16 dronova

Kosovska policija je danas saopštila da je dobila dva vozila i 16 dronova sa opremom, ukupne vrednosti oko 153.000 evra.

To je saopšteno posle potpisivanja sporazuma o tome sa Ambasadom Velike Britanije u Prištini. Sporazum o primopredaji donacije potpisali su direktor Odeljenja pogranične policije Fehmi Đata (Xhata) i predstavnica Ambasade Ema Hantli (Emma Huntley), prenosi portal KoSSev. Poklonjena oprema biće korišćena u policijskim operacijama, uključujući identifikaciju, za praćenje i lociranje vozila i sumnjivih osoba. Navodi se da će specijalizovana oprema "posebno doprineti
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Britanska ambasada donirala Kosovskoj policiji vozila i dronove vredne 153.000 evra

Britanska ambasada donirala Kosovskoj policiji vozila i dronove vredne 153.000 evra

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaPriština

Politika, najnovije vesti »

Naš program za Srbiju je uvođenje reda

Naš program za Srbiju je uvođenje reda

Radar pre 3 sata
Britanska ambasada poklonila Kosovskoj policiji dva vozila i 16 dronova

Britanska ambasada poklonila Kosovskoj policiji dva vozila i 16 dronova

Nova pre 3 sata
Britanska ambasada donirala Kosovskoj policiji vozila i dronove vredne 153.000 evra

Britanska ambasada donirala Kosovskoj policiji vozila i dronove vredne 153.000 evra

Danas pre 3 sata
Liste Srpske liberalne stranke u osam od 10 mesta u kojima se izbori održavaju: U većini tih mesta nikad nisu ni čuli za njih…

Liste Srpske liberalne stranke u osam od 10 mesta u kojima se izbori održavaju: U većini tih mesta nikad nisu ni čuli za njih

Danas pre 5 sati
Borba za fotelje mogla bi da ih košta milione: Priština dobila žuti karton: Marta Kos otkazala posetu, Brisel i Vašington gube…

Borba za fotelje mogla bi da ih košta milione: Priština dobila žuti karton: Marta Kos otkazala posetu, Brisel i Vašington gube strpljenje

Blic pre 7 sati