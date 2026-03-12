Britanska ambasada poklonila Kosovskoj policiji dva vozila i 16 dronova

Kosovska policija je danas saopštila da je dobila dva vozila i 16 dronova sa opremom, ukupne vrednosti oko 153.000 evra.

To je saopšteno posle potpisivanja sporazuma o tome sa Ambasadom Velike Britanije u Prištini. Sporazum o primopredaji donacije potpisali su direktor Odeljenja pogranične policije Fehmi Đata (Xhata) i predstavnica Ambasade Ema Hantli (Emma Huntley), prenosi portal KoSSev. Poklonjena oprema biće korišćena u policijskim operacijama, uključujući identifikaciju, za praćenje i lociranje vozila i sumnjivih osoba. Navodi se da će specijalizovana oprema "posebno doprineti