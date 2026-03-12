VIDEO Mića Berić o sjajnom Partizanu i zbog čega je ova pobeda posebno važna: Analiza trijumfa crno-belih protiv Virtusa

Nova pre 50 minuta
VIDEO Mića Berić o sjajnom Partizanu i zbog čega je ova pobeda posebno važna: Analiza trijumfa crno-belih protiv Virtusa

Košarkaši Partizana odigrali su sjajan meč u Bolonji i u okviru 31 kola Evrolige savladali Virtus rezultatom 88:82 i tako došli do 10 trijumfa u sezoni.

Partizan je vodio od početak do kraja i samo je u jednom navratu domaći tim kratko poveo što nije sprečilo izabranike Đoana Penjaroje da dođu do pobede. U analizi posle Meča Mića Berić je istakao da je Penjaroja sjajno vodio meč i da je Partizan odigrao odličnu utakmicu. Bio je zadovoljan legendarni košarkaš Partizana sjajnim izdanjem Isaka Bonge za kojeg je istakao za kojeg je istakao da ga je bilo svuda na terenu. Osvrnuo se po ko zna koji put i na značaj Karlika
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Karlik Džons o Partizanu: „Ukazali su mi svi samo poštovanje i ljubav…“

Karlik Džons o Partizanu: „Ukazali su mi svi samo poštovanje i ljubav…“

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBolonjaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Arsenal golom iz penala u finišu meča izbegao poraz u Nemačkoj (VIDEO)

Arsenal golom iz penala u finišu meča izbegao poraz u Nemačkoj (VIDEO)

Danas pre 55 minuta
Islanđanke pružile jak otpor samo tokom prvog poluvremena: Košarkašice Srbije ubedljivom pobedom overile plasman u drugi krug…

Islanđanke pružile jak otpor samo tokom prvog poluvremena: Košarkašice Srbije ubedljivom pobedom overile plasman u drugi krug kvalifikacija za EP

Danas pre 55 minuta
Novi trijumf Partizana u gostima: Partija kao iz udžbenika Bonge za desetu pobedu u Evroligi

Novi trijumf Partizana u gostima: Partija kao iz udžbenika Bonge za desetu pobedu u Evroligi

Danas pre 55 minuta
VIDEO Mića Berić o sjajnom Partizanu i zbog čega je ova pobeda posebno važna: Analiza trijumfa crno-belih protiv Virtusa

VIDEO Mića Berić o sjajnom Partizanu i zbog čega je ova pobeda posebno važna: Analiza trijumfa crno-belih protiv Virtusa

Nova pre 50 minuta
Liga šampiona: Real slavi kapitena, PSŽ dao pet golova Čelsiju , Bode nastavlja evropsku bajku (VIDEO)

Liga šampiona: Real slavi kapitena, PSŽ dao pet golova Čelsiju , Bode nastavlja evropsku bajku (VIDEO)

Danas pre 55 minuta