VIDEO Mića Berić o sjajnom Partizanu i zbog čega je ova pobeda posebno važna: Analiza trijumfa crno-belih protiv Virtusa

Košarkaši Partizana odigrali su sjajan meč u Bolonji i u okviru 31 kola Evrolige savladali Virtus rezultatom 88:82 i tako došli do 10 trijumfa u sezoni.

Partizan je vodio od početak do kraja i samo je u jednom navratu domaći tim kratko poveo što nije sprečilo izabranike Đoana Penjaroje da dođu do pobede. U analizi posle Meča Mića Berić je istakao da je Penjaroja sjajno vodio meč i da je Partizan odigrao odličnu utakmicu. Bio je zadovoljan legendarni košarkaš Partizana sjajnim izdanjem Isaka Bonge za kojeg je istakao za kojeg je istakao da ga je bilo svuda na terenu. Osvrnuo se po ko zna koji put i na značaj Karlika