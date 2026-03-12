Karlik Džons o Partizanu: „Ukazali su mi svi samo poštovanje i ljubav…“

Danas pre 7 sati  |  M. L.
Karlik Džons o Partizanu: „Ukazali su mi svi samo poštovanje i ljubav…“

Košarkaši Partizana su slavili sa 88:82 na gostoavnju u Bolji u meču 31. kola Evrolige, a Karlik Džons je odigrao tek drugi meč od povrede i pokazao je još jednom da je mnogo značajan za crno-bele. – Bila je ovo dobra pobeda za nas.

Sviđa mi se kako smo uspeli da izdržimo njihov nalet. Radi se o dobroj ekipi koja igra na svom terenu. Cele godine igraju sjajno kod kuće, Večeras smo pokazali karakter. Verovali smo jedni u druge, verovali smo treneru i bili fokusirani na detalje koje su presudili u završnici. Sve to nam je na kraju donelo pobedu – istakao je Karlik Džons posle meča u izjavi za Mocartsport. Mnogo se priča oko toga da li će Karlik potpisati novi ugovor sa crno-belima. – Dobra je
