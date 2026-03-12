Đurđević Stamenkovski: Predlog Zakona roditelj-negovatelj do juna, naknada i staž za svaki mesec nege

Ministarka za rad Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da se završetak izrade nacrta Zakona o roditelju-negovatelju očekuje do juna.

"Predlogom sa kojim ćemo sada izaći imaćemo uplatu poreza i doprinosa za svaki mesec. Njima će biti uračunata svaka godina staža, a ne da oni moraju 15 godina da neguju dete da bi se tih 15 godina prepoznalo kao uslov za ostvarivanje prava na penziju", rekla je Đurđević Stamenkovski za RTS. Dodala je da će država davati mesečno na roditelja-negovatelja iznos veći od 100.000 dinara. Govoreći o prethodnoj verziji zakona koja nije bila usvojena u Narodnoj skupštini,