Sutra u Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Serbian News Media pre 3 sata
U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Popodne se na zapadu i jugozapadu ponegde očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Duvaće pretežno slab istočni i jugoistočni vetar, u Banatu i Braničevu povremeno jak. Najniža dnevna temperatura od minus dva stepena na jugu i istoku Srbije, do sedam stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. U Beogradu će nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od dva do
