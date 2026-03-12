Vremenska prognoza 13. mart 2026.

I narednih dana oko 20 stepeni, od utorka u proseku 5 stepeni svežije. Sutra vedro u Srbiji, a samo na jugozapadu Srbije popodne je moguća slaba kiša. Ostaje i dalje topao vazduh, uz sveže jutro. Temperatura od -2 do 7 stepeni, najsvežije jutro na istoku i jugu. Najviša dnevna od 17 do 20. U Beogradu nakon hladnog jutra, pretežno sunčano i najviša dnevna slična današnjoj, oko 20 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 13.03.2026. Petak: Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, posle podne na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Banatu i Braničevu povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 na jugu i istoku Srbije do 7 u Beogradu, a najviša dnevna od 17 do 20