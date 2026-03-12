Vremenska prognoza 13. mart 2026.

RTS pre 3 sata
Vremenska prognoza 13. mart 2026.

I narednih dana oko 20 stepeni, od utorka u proseku 5 stepeni svežije. Sutra vedro u Srbiji, a samo na jugozapadu Srbije popodne je moguća slaba kiša. Ostaje i dalje topao vazduh, uz sveže jutro. Temperatura od -2 do 7 stepeni, najsvežije jutro na istoku i jugu. Najviša dnevna od 17 do 20. U Beogradu nakon hladnog jutra, pretežno sunčano i najviša dnevna slična današnjoj, oko 20 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 13.03.2026. Petak: Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, posle podne na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Banatu i Braničevu povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 na jugu i istoku Srbije do 7 u Beogradu, a najviša dnevna od 17 do 20
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sunčan petak pred Novosađanima: Šta vas očekuje u novom danu?

Sunčan petak pred Novosađanima: Šta vas očekuje u novom danu?

Radio 021 pre 1 sat
Temperatura pada za 10 stepeni! Evo kada stiže zahlađenje sa kišom i grmljavinom: Ove delove zabeleće i sneg

Temperatura pada za 10 stepeni! Evo kada stiže zahlađenje sa kišom i grmljavinom: Ove delove zabeleće i sneg

Telegraf pre 2 sata
Stižu pljuskovi nakon sunčanog dana! RHMZ objavio novu prognozu: Evo u kom delu Srbije će se večeras širiti kišobrani

Stižu pljuskovi nakon sunčanog dana! RHMZ objavio novu prognozu: Evo u kom delu Srbije će se večeras širiti kišobrani

Dnevnik pre 4 sati
Spremite kišobrane! Nakon toplog dana stižu pljuskovi: Ovaj deo Srbije je na udaru

Spremite kišobrane! Nakon toplog dana stižu pljuskovi: Ovaj deo Srbije je na udaru

Telegraf pre 4 sati
Sutra u Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Sutra u Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Serbian News Media pre 7 sati
Poznat datum naglog zahlađenja, stižu nam i padavine: Čubrilo otkriva do kada će biti toplo i sunčano

Poznat datum naglog zahlađenja, stižu nam i padavine: Čubrilo otkriva do kada će biti toplo i sunčano

Mondo pre 7 sati
Čubrilo najavljuje obrt vremena: Do utorka prolećno toplo, zatim stižu kiša, zahlađenje i sneg na planinama

Čubrilo najavljuje obrt vremena: Do utorka prolećno toplo, zatim stižu kiša, zahlađenje i sneg na planinama

Dnevnik pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Kvadrat ide i do 1.300 evra! Mere podsticaja i krediti za mlade „probudili“ tržište nekretnina u Kikindi! Kuće na severu…

Kvadrat ide i do 1.300 evra! Mere podsticaja i krediti za mlade „probudili“ tržište nekretnina u Kikindi! Kuće na severu Banata prodaju se i za 45.000!

Dnevnik pre 6 minuta
Još jedno Fruškogorsko jezero dobija plažu i izletište! Opština Irig planira uređenje Dobrodola

Još jedno Fruškogorsko jezero dobija plažu i izletište! Opština Irig planira uređenje Dobrodola

Dnevnik pre 1 sat
Novi poziv za mlade pisce: Pošaljite pesmu – 300 najboljih ulazi u Zbirku

Novi poziv za mlade pisce: Pošaljite pesmu – 300 najboljih ulazi u Zbirku

Moj Novi Sad pre 1 sat
Sunčan petak pred Novosađanima: Šta vas očekuje u novom danu?

Sunčan petak pred Novosađanima: Šta vas očekuje u novom danu?

Radio 021 pre 1 sat
Izložba pasa mešanaca početkom aprila

Izložba pasa mešanaca početkom aprila

NoviSad.com pre 2 sata