Otkriveni detalji razgovora Dmitrijeva na Floridi: U svetu sve svesniji neefikasnosti sankcija Rusiji

Na sastanku šefova radnih grupa za ekonomsku saradnju Rusije i SAD na Floridi razmotrena je kriza na globalnom energetskom tržištu, rekao je predsednik Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev.

Prema njegovim rečima, mnoge zemlje, a pre svega SAD, počinju da shvataju značaj ruskog gasa i nafte za svetsku privredu, kao i neefikasnost sankcija protiv Moskve. Američku stranu na sastanku su predstavljali specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof, zet američkog predsednika Džared Kušner i savetnik u Beloj kući Džoš Grinbaum. Zbog sukoba Izraela i SAD sa Iranom praktično je obustavljen prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz, koji je ključna