Otkriveni detalji razgovora Dmitrijeva na Floridi: U svetu sve svesniji neefikasnosti sankcija Rusiji

Sputnik pre 2 sata
Otkriveni detalji razgovora Dmitrijeva na Floridi: U svetu sve svesniji neefikasnosti sankcija Rusiji

Na sastanku šefova radnih grupa za ekonomsku saradnju Rusije i SAD na Floridi razmotrena je kriza na globalnom energetskom tržištu, rekao je predsednik Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev.

Prema njegovim rečima, mnoge zemlje, a pre svega SAD, počinju da shvataju značaj ruskog gasa i nafte za svetsku privredu, kao i neefikasnost sankcija protiv Moskve. Američku stranu na sastanku su predstavljali specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof, zet američkog predsednika Džared Kušner i savetnik u Beloj kući Džoš Grinbaum. Zbog sukoba Izraela i SAD sa Iranom praktično je obustavljen prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz, koji je ključna
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Delegacije SAD i Rusije razgovarale izmeđuostalog i o energetskim pitanjima na Floridi

Delegacije SAD i Rusije razgovarale izmeđuostalog i o energetskim pitanjima na Floridi

Insajder pre 7 minuta
Specijalni izaslanik Kremlja sa zvaničnicima SAD

Specijalni izaslanik Kremlja sa zvaničnicima SAD

Danas pre 7 minuta
Putinov izaslanik tvrdi da je sa Trumpovim zvaničnicima razgovarao o energetskoj krizi

Putinov izaslanik tvrdi da je sa Trumpovim zvaničnicima razgovarao o energetskoj krizi

Bloomberg Adria pre 32 minuta
Zet Donalda Trampa na tajnim pregovorima sa Rusima: Čeka se rasplet oko Ukrajine

Zet Donalda Trampa na tajnim pregovorima sa Rusima: Čeka se rasplet oko Ukrajine

Mondo pre 21 minuta
Putinov izaslanik u Vašingtonu: Energetska kriza i ekonomska saradnja na dnevnom redu

Putinov izaslanik u Vašingtonu: Energetska kriza i ekonomska saradnja na dnevnom redu

NIN pre 1 sat
Dmitrijev: U SAD razgovori o krizi na globalnim energetskim tržištima

Dmitrijev: U SAD razgovori o krizi na globalnim energetskim tržištima

RTV pre 2 sata
Zvaničnici Rusije i SAD razgovarali o energetskoj krizi

Zvaničnici Rusije i SAD razgovarali o energetskoj krizi

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelMoskvaRusijanaftasad

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

Insajder pre 7 minuta
Delegacije SAD i Rusije razgovarale izmeđuostalog i o energetskim pitanjima na Floridi

Delegacije SAD i Rusije razgovarale izmeđuostalog i o energetskim pitanjima na Floridi

Insajder pre 7 minuta
Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

N1 Info pre 6 minuta
Evropski indeksi u padu, cene nafte i gasa rastu, strah na tržištu energenata

Evropski indeksi u padu, cene nafte i gasa rastu, strah na tržištu energenata

RTV pre 7 minuta
G7 o zaštiti brodova u Persijskom zalivu

G7 o zaštiti brodova u Persijskom zalivu

Danas pre 7 minuta