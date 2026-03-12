„SAD počinju bolje da razumeju ulogu ruske nafte i gasa“: Putinov izaslanik razgovarao sa Trampovim ljudima

Danas pre 27 minuta  |  S. D.
„SAD počinju bolje da razumeju ulogu ruske nafte i gasa“: Putinov izaslanik razgovarao sa Trampovim ljudima

Specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa stranim zemljama, direktor ruskog Investicionog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev, održao je u Floridi sastanak sa predstavnicima administracije SAD, prenosi TASS.

Dmitrijev je saopštio da je, po nalogu predsednika Vladimira Putina, posetio SAD, gde je održao sastanak rukovodilaca radne grupe za ekonomsko delovanje između dve zemlje. Prema njegovim rečima, na sastanku su razmatrani kako perspektivni projekti koji mogu doprineti obnavljanju rusko-američkih odnosa, tako i trenutna krizna situacija na svetskim energetskim tržištima. „SAD počinju bolje da razumeju ulogu ruske nafte i gasa u obezbeđivanju stabilnosti svetske
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Delegacije SAD i Rusije razgovarale izmeđuostalog i o energetskim pitanjima na Floridi

Delegacije SAD i Rusije razgovarale izmeđuostalog i o energetskim pitanjima na Floridi

Insajder pre 1 sat
Specijalni izaslanik Kremlja sa zvaničnicima SAD

Specijalni izaslanik Kremlja sa zvaničnicima SAD

Danas pre 1 sat
“Ursula je ubica evropske ekonomije”

“Ursula je ubica evropske ekonomije”

Vesti online pre 1 sat
Otkriveni detalji razgovora Dmitrijeva na Floridi: U svetu sve svesniji neefikasnosti sankcija Rusiji

Otkriveni detalji razgovora Dmitrijeva na Floridi: U svetu sve svesniji neefikasnosti sankcija Rusiji

Vesti online pre 1 sat
Putinov izaslanik tvrdi da je sa Trumpovim zvaničnicima razgovarao o energetskoj krizi

Putinov izaslanik tvrdi da je sa Trumpovim zvaničnicima razgovarao o energetskoj krizi

Bloomberg Adria pre 2 sata
Zet Donalda Trampa na tajnim pregovorima sa Rusima: Čeka se rasplet oko Ukrajine

Zet Donalda Trampa na tajnim pregovorima sa Rusima: Čeka se rasplet oko Ukrajine

Mondo pre 1 sat
Putinov izaslanik u Vašingtonu: Energetska kriza i ekonomska saradnja na dnevnom redu

Putinov izaslanik u Vašingtonu: Energetska kriza i ekonomska saradnja na dnevnom redu

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinInvesticioni fondoviRusijanafta

Svet, najnovije vesti »

UNESKO: Američki i izraelski udari na Iran oštetili najmanje četiri istorijske znamenitosti

UNESKO: Američki i izraelski udari na Iran oštetili najmanje četiri istorijske znamenitosti

Insajder pre 27 minuta
Udovica Čarlija Kirka imenovana u Upravni odbor Američke ratne Akademije

Udovica Čarlija Kirka imenovana u Upravni odbor Američke ratne Akademije

Insajder pre 37 minuta
Tramp imenovao udovicu Čarlija Kirka u upravni odbor Američke ratne akademije

Tramp imenovao udovicu Čarlija Kirka u upravni odbor Američke ratne akademije

RTV pre 32 minuta
Makron pozvao Izrael da odustane od kopnene ofanzive u Libanu

Makron pozvao Izrael da odustane od kopnene ofanzive u Libanu

RTV pre 17 minuta
Veštačka inteligencija već odlučuje o životu i smrti: Pentagon traži "ubojite mašine", tech giganti odbijaju kontrolu

Veštačka inteligencija već odlučuje o životu i smrti: Pentagon traži "ubojite mašine", tech giganti odbijaju kontrolu

Euronews pre 31 minuta