„SAD počinju bolje da razumeju ulogu ruske nafte i gasa“: Putinov izaslanik razgovarao sa Trampovim ljudima

Specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa stranim zemljama, direktor ruskog Investicionog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev, održao je u Floridi sastanak sa predstavnicima administracije SAD, prenosi TASS.

Dmitrijev je saopštio da je, po nalogu predsednika Vladimira Putina, posetio SAD, gde je održao sastanak rukovodilaca radne grupe za ekonomsko delovanje između dve zemlje. Prema njegovim rečima, na sastanku su razmatrani kako perspektivni projekti koji mogu doprineti obnavljanju rusko-američkih odnosa, tako i trenutna krizna situacija na svetskim energetskim tržištima. „SAD počinju bolje da razumeju ulogu ruske nafte i gasa u obezbeđivanju stabilnosti svetske