ABS: Od danas u Leskovcu i Doljevcu akcija “ Na maturu bez automobila“

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je danas u Doljevcu i Leskovcu kampanju pod nazivom „Na maturu bez automobila“.

Akcija će ove godine obuhvatiti više od 60 lokalnih samouprava u Republici Srbiji čiji je cilj prevencija stradanja mladih u saobraćaju kroz podizanje svesti o rizicima brze vožnje, upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i drugih oblika nebezbednog ponašanja u saobraćaju. Kampanja predstavlja i snažan apel maturantima da se odgovorno ponašanju u saobraćaju, posebno u jednom od najvažnijih i najemotivnijih trenutaka u njihovom životu – proslavi mature, saopštila