Drejper napao Medvedeva VIDEO

B92 pre 57 minuta
Drejper napao Medvedeva VIDEO

Britanski teniser Džek Drejper završio je učešće na turniru u Indijan Velsu u četvrtfinalu, pošto ga je savladao Rus Danil Medvedev rezultatom 6:1, 7:5.

Medvedev je tako prekinuo odbranu titule britanskog tenisera, ali je meč obeležila kontroverzna situacija iz drugog seta koja je izazvala burnu reakciju publike. Pri rezultatu 5:5 i 15:0 za Drejpera na njegov servis, Britanac je tokom jedne razmene raširio ruke kako bi pokazao da smatra da je Medvedevljev forhend završio u autu. Poen se ipak nastavio još nekoliko udaraca, pre nego što je Rus pogrešio i poslao bekhend u mrežu. Medvedev je potom zatražio
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

IV - Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale

IV - Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale

Sportske.net pre 2 minuta
VIDEO Alkaraz izjednačio Novakov rekord posle plasman u polufinale: Još juri za onaj koji se mislilo da će biti večni

VIDEO Alkaraz izjednačio Novakov rekord posle plasman u polufinale: Još juri za onaj koji se mislilo da će biti večni

Nova pre 47 minuta
(Video) Drejper napao Medvedeva: Rus slavio i zakazao polufinale sa Alkarazom, za finale i Siner-Zverev

(Video) Drejper napao Medvedeva: Rus slavio i zakazao polufinale sa Alkarazom, za finale i Siner-Zverev

Dnevnik pre 18 minuta
Kecmanović u četvrtfinalu čelendžera u Dominikanskoj Republici

Kecmanović u četvrtfinalu čelendžera u Dominikanskoj Republici

Dnevnik pre 48 minuta
Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Dnevnik pre 53 minuta
"Ne, nisam varao!" Ameri razapeli Rusa, a on im začepio usta (video)

"Ne, nisam varao!" Ameri razapeli Rusa, a on im začepio usta (video)

Večernje novosti pre 28 minuta
Poraz uprkos sjajnoj igri

Poraz uprkos sjajnoj igri

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Indijan VelsDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Na licu mesta: 25. Paraolimpijske igre u Italiji

Na licu mesta: 25. Paraolimpijske igre u Italiji

RTS pre 7 minuta
(VIDEO) Sakupljači lopti i fer-plej: Neto zaslužuje kaznu, a PSŽ?

(VIDEO) Sakupljači lopti i fer-plej: Neto zaslužuje kaznu, a PSŽ?

Sport klub pre 8 minuta
IV - Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale

IV - Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale

Sportske.net pre 2 minuta
Kakav stav: Zlatna Srpkinja volontirala na olimpijskim igrama

Kakav stav: Zlatna Srpkinja volontirala na olimpijskim igrama

Sport klub pre 2 minuta
Nastavlja se dominacija Mercedesa od početka sezone! Raselu pol poizicija pred sprint u Kini!

Nastavlja se dominacija Mercedesa od početka sezone! Raselu pol poizicija pred sprint u Kini!

Telegraf pre 7 minuta