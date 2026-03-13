Jokić izjednačio Jokićev rekord

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić izjednačio je sopstveni rekord u NBA ligi.

Jokić je predvodio Denver Nagetse do pobede nad San Antonio Sparsima sa 31 poenom, 20 skokova, 12 asistencija, tri ukradene lopte i dve blokade. Tako je prestigao Karima Abdul-Džabara sa najviše 20+10+5 utakmica u NBA istoriji. I ne samo to, uspeo je da sruši sopstveni rekord i da ubaci makar 1.000 poena, uz 600 skokova i 500 asistencija na prvih 50 utakmica sezone. Jedini igrač koji je to uspeo je Nikola Jokić godinu dana ranije...