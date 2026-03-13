Na današnji dan, 13. mart

Danas je petak, 13. mart. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1325 – Osnovan je grad Tenočtitlan, prestonica države Asteka. 1572 – Umro je Petar Hektorović, renesansni pisac sa dalmatinskog ostrva Hvar, autor speva "Ribanje i ribarsko prigovaranje", jednog od najoriginalnijih dela renesansne književnosti. U spev je uneo više srpskih narodnih pesama, uključujući epsku pesmu "Kraljević Marko i brat mu Andrijaš". Preveo je spev "Remedia amoris" rimskog pesnika Ovidija. 1733 – Rođen je engleski hemičar i filozof Džozef Pristli,