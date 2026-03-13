Tramp: "Verujem da je živ, u nekom obliku"

Tramp: "Verujem da je živ, u nekom obliku"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da veruje da je novoimenovani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei živ, ali verovatno povređen, uprkos glasinama o njegovom zdravstvenom stanju posle napada u Teheranu.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da veruje da je novoimenovani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvek živ "u nekom obliku", iako se nije pojavljivao u javnosti od početka rata u Iranu. "Mislim da verovatno jeste. Mislim da je povređen, ali mislim da je verovatno živ u nekom obliku", rekao je Tramp za Foks njuz. Trampovi komentari usledili su nakon što je Modžtaba Hamnei signalizirao da Iran neće popustiti u ratu sa Sjedinjenim
