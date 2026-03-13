U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

U Srbiji će jutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Popodne se na zapadu i jugozapadu ponegde očekuju kiša i lokalni pljuskovi.

Duvaće pretežno slab istočni i jugoistočni vetar, u Banatu i Braničevu povremeno jak.

Najniža dnevna temperatura od minus dva stepena na jugu i istoku Srbije, do sedam stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni.

U Beogradu će nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni.