U Srbiji jutro hladno, pa topao dan
Beta pre 49 minuta
U Srbiji će jutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Popodne se na zapadu i jugozapadu ponegde očekuju kiša i lokalni pljuskovi.
Duvaće pretežno slab istočni i jugoistočni vetar, u Banatu i Braničevu povremeno jak.
Najniža dnevna temperatura od minus dva stepena na jugu i istoku Srbije, do sedam stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni.
U Beogradu će nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine.
Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.
Najniža temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
(Beta, 13.03.2026)