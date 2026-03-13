Zlatko Kokanović pušten iz pritvora da se brani sa slobode

Beta pre 1 sat

Aktivista udruženja "Ne damo Jadar" i poljoprivrednik Zlatko Kokanović pušten je iz Kazneno-popravnog zavoda Šabac da se brani sa slobode, javljaju mediji.

"Hvala svim ljudima koji su mi dali podršku i koji su pomogli da zbog javnosti izađem napolje, ovo je samo jedna od bitki koje smo dobili", rekao je Kokanović, prenose Šabačke novosti na Instagramu.

Kokanović je uhapšen 1. marta, kada je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz kod Loznice ka Bosni i Hercegovini.

On je osumnjičen za napad na policajce, jer se prema navodima u krivičnoj prijavi, zaleteo i udario traktorom nekoliko policajaca.

Njemu je određeno zadržavanje, ali je potom pušten da se brani sa slobode, prenosi portal N1.

Kokanović je 2. marta ponovo priveden i određen mu je pritvor do 30 dana, a sudija za prethodni postupak je tada odbacio kao razlog za produžetak pritvora mogućnost ponavljanja krivičnog dela ali je pritvor određen zbog uznemirenja javnosti.

U četvrtak je Kokanović saslušan, izneo svoju odbranu i negirao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret - napad na službeno i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

(Beta, 13.03.2026)

