Hdmi: 2.1 kabl nije dovoljan za savršenu sliku: Morate da promeniti i ovo podešavanje na televizoru

Postoji više generacija HDMI kablova, a trenutno su najčešći HDMI 2.0 i 2.1.

HDMI 2.1 omogućava maksimalne performanse, ali samo ako na televizoru uključite odgovarajuća podešavanja. Možda toga niste svesni, ali do sada je postojalo nekoliko generacija HDMI kablova. HDMI 2.2 je na horizontu, ali je verovatno da trenutno koristite kablove verzije 2.0 ili 2.1, u zavisnosti od starosti vaših uređaja. HDMI 2.1 je standard koji je najviše zastupljen. Ako želite maksimalne performanse od svojih uređaja, to je kabl koji treba da koristite.