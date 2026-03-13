Hdmi: 2.1 kabl nije dovoljan za savršenu sliku: Morate da promeniti i ovo podešavanje na televizoru

Blic pre 33 minuta
Hdmi: 2.1 kabl nije dovoljan za savršenu sliku: Morate da promeniti i ovo podešavanje na televizoru

Postoji više generacija HDMI kablova, a trenutno su najčešći HDMI 2.0 i 2.1.

HDMI 2.1 omogućava maksimalne performanse, ali samo ako na televizoru uključite odgovarajuća podešavanja. Možda toga niste svesni, ali do sada je postojalo nekoliko generacija HDMI kablova. HDMI 2.2 je na horizontu, ali je verovatno da trenutno koristite kablove verzije 2.0 ili 2.1, u zavisnosti od starosti vaših uređaja. HDMI 2.1 je standard koji je najviše zastupljen. Ako želite maksimalne performanse od svojih uređaja, to je kabl koji treba da koristite.
Otvori na blic.rs

Blic »

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"…

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"

Blic pre 1 satjoš 1 povezana
Kako da izvadim ličnu kartu: Detaljan vodič do novog dokumenta, evo koja pravila važe za decu

Kako da izvadim ličnu kartu: Detaljan vodič do novog dokumenta, evo koja pravila važe za decu

Blic pre 43 minuta
Dramatično u Eliti: Jovana zverski izgrebala Janjuša, pa je on napao pred svima, uletelo obezbeđenje u Elitu zbog pometnje

Dramatično u Eliti: Jovana zverski izgrebala Janjuša, pa je on napao pred svima, uletelo obezbeđenje u Elitu zbog pometnje

Blic pre 18 minuta
(Video) Ukradeni dronovi iz američke baze Maskirani lopovi odneli moćne bespilotne letilice sa neograničenim dometom, FBI i…

(Video) Ukradeni dronovi iz američke baze Maskirani lopovi odneli moćne bespilotne letilice sa neograničenim dometom, FBI i vojska na nogama: Strahuju od terorističkog napada

Blic pre 3 minuta
"Šumadinac majkin" Marija Šerifović snimila sina kako priča, zbog njegovog naglaska plače od smeha: "Poludeću"

"Šumadinac majkin" Marija Šerifović snimila sina kako priča, zbog njegovog naglaska plače od smeha: "Poludeću"

Blic pre 3 minuta
Blic »

Nauka & Tehnologija, najnovije vesti »

Hdmi: 2.1 kabl nije dovoljan za savršenu sliku: Morate da promeniti i ovo podešavanje na televizoru

Hdmi: 2.1 kabl nije dovoljan za savršenu sliku: Morate da promeniti i ovo podešavanje na televizoru

Blic pre 33 minuta
Da li će pametni satovi biti napajani toplotom ruke? Revolucionarno istraživanje naučnika - hoće!

Da li će pametni satovi biti napajani toplotom ruke? Revolucionarno istraživanje naučnika - hoće!

Blic pre 1 sat
Samsung testira baterije velikog kapaciteta za pametne telefone - do neverovatnih 18.000 mAh

Samsung testira baterije velikog kapaciteta za pametne telefone - do neverovatnih 18.000 mAh

Blic pre 1 sat
OLED monitori postaju sve popularniji: Evo šta se dešava sa njihovim cenama

OLED monitori postaju sve popularniji: Evo šta se dešava sa njihovim cenama

Blic pre 2 sata
U kakvoj su vezi broj dece koju imate, i dužina života

U kakvoj su vezi broj dece koju imate, i dužina života

RTS pre 1 sat