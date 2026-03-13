"Idemo da pobedimo u svih 10 opština", Vučić o lokalnim izborima: Stranka kojoj pripadam je ubedljivo najpopularnija

"Idemo da pobedimo u svih 10 opština", Vučić o lokalnim izborima: Stranka kojoj pripadam je ubedljivo najpopularnija
Dodao je da se ljudi kada dođu na biračko mesto prvo zapitaju "kome od ovih ljudi mogu da poverim budućnost svog deteta?" Naveo je da je, što se tiče mlađe populacije, SNS ubedljivo najpopularnija Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je najvažnije da lokalni izbori, koji će se 29. marta održati u deset lokalnih samouprava, budu demokratski i izrazio uverenje da će građani svoj glas dati onima koji znaju šta je država i koji mogu da obezbede
